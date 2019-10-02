У российских Mazda3 нашли проблему с зеркалом заднего вида

Причина неисправности в недостаточном сцеплении клеевого состава. Из-за этого зеркальная часть может внезапно вывалиться из пластикового крепления. В результате ухудшается видимость дорожной обстановки позади автомобиля, что увеличивает риск возникновения аварии.

Всего под отзывную кампанию попали 12 автомобилей, которые были реализованы с 30 июня по 24 июля текущего, 2019 года.

Представители марки уведомят владельцев дефектных автомобилей о необходимости приехать в сервис, кроме того, можно самостоятельно узнать, попадает ли машина под отзыв, сверившись со списком VIN-номеров. В сервисном центре на автомобилях заменят зеркало заднего вида.