Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
19:53

У российских Mazda3 нашли проблему с зеркалом заднего вида

Стекло может отвалиться от корпуса из-за заводского брака

В России отзывают автомобили Mazda3, у которых из-за заводского брака может отвалиться зеркало заднего вида.

Причина неисправности в недостаточном сцеплении клеевого состава. Из-за этого зеркальная часть может внезапно вывалиться из пластикового крепления. В результате ухудшается видимость дорожной обстановки позади автомобиля, что увеличивает риск возникновения аварии.

Всего под отзывную кампанию попали 12 автомобилей, которые были реализованы с 30 июня по 24 июля текущего, 2019 года.

Представители марки уведомят владельцев дефектных автомобилей о необходимости приехать в сервис, кроме того, можно самостоятельно узнать, попадает ли машина под отзыв, сверившись со списком VIN-номеров. В сервисном центре на автомобилях заменят зеркало заднего вида.

В конце сентября производитель отзывал более двухсот кроссоверов CX-9. Тогда проблема была связана с проводкой, из-за чего у автомобилей некорректно работали поворотники, приборная панель, подушки безопасности и система запуска двигателя.