Из Mazda3 сделали очень красивую машину для гонок

Под капотом Mazda3 TCR стоит форсированный четырехцилиндровый турбомотор, мощность которого довели до отметки в 350 лошадиных сил. В паре с ним работает шестиступенчатая секвентальная коробка передач с подрулевыми лепестками.

За все работы отвечала компания Long Road Racing, которая доработала «трешку» в соответствии со всеми правилами международного регламента TCR. Автомобиль получил разрешение участвовать в любом из 36 классов гонки по всему миру.