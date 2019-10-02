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13:41

Из Mazda3 сделали очень красивую машину для гонок

Дебютный заезд спорткара состоится в начале 2020 года

Mazda доработала новое поколение модели Mazda3 для участия в гонках серии TCR. Хэтчбек получил форсированный двигатель и доработанную внешность с огромным спойлером, более «злым» капотом и расширенными колесными арками.

Под капотом Mazda3 TCR стоит форсированный четырехцилиндровый турбомотор, мощность которого довели до отметки в 350 лошадиных сил. В паре с ним работает шестиступенчатая секвентальная коробка передач с подрулевыми лепестками.

За все работы отвечала компания Long Road Racing, которая доработала «трешку» в соответствии со всеми правилами международного регламента TCR. Автомобиль получил разрешение участвовать в любом из 36 классов гонки по всему миру.

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Дебютный заезд хэтчбека состоится в январе следующего года: «трешке» предстоит выступить на этапе IMSA Michelin Pilot Challenge, который пройдет во время уик-энда гонки «24 часа Дайтоны».

Дизайн Mazda3 нового поколения

Новое поколение Mazda3 впервые представили публике во время прошлогоднего автосалона в Лос-Анджелесе. К началу осени этого года модель добралась до российского рынка. Хэтчбеки доступны со 120- и 150-сильными моторами объемом 1,2 и 2,0 литра соответственно. Базовая комплектация обойдется минимум в 1 490 000 рублей, самая дорогая стоит от 1 753 000 рублей.