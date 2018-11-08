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12:36

Появилась фотография нового седана и хэтчбека Mazda3

Публичный дебют модели состоится на автосалоне в Лос-Анджелесе

Компания Mazda опубликовала изображение «трешки» следующего поколения в кузове хэтчбек и седан. Публичный дебют новинки, выполненной по мотивам концепт-кара Kai, состоится на автосалоне в Лос-Анджелесе 28 ноября текущего года.

Из опубликованных ранее изображений и видео известно, что новая Mazda3 получит другую оптику, решетку радиатора и оформление передней панели. Общая дизайн-концепция модели будет основана на решениях, использованных при разработке концепт-кара Kai.

Принцип работы двигателя SkyActiv-X

По предварительной информации, новая «трешка» получит бензиновый двигатель семейства SkyActiv-X с воспламенением горючей смеси сжатием, как на дизельных агрегатах. Отдача мотора составит 190 лошадиных сил и 230 Нм момента.

Концептуальный хэтчбек Mazda Kai.

Mazda3 текущего поколения доступна на российском рынке по цене от 1 205 000 рублей за автомобиль в кузове седан. Хэтчбек обойдется дороже: его минимальная цена составит 1 295 000 рублей. Седан предлагается с бензиновыми двигателями объемом 1,5 (120 сил и 150 Нм момента) и 1,6 литра (104 силы и 144 Нм момента). Хэтчбек — только с 1,5-литровым агрегатом.

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