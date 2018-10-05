Mazda привезет в Россию «шестерку» с турбомотором

Всего для Mazda 6 будет доступно три двигателя: турбомотор 2.5 и два прежних атмосферных агрегата объемом 2,0 и 2,5 литра. После обновления характеристики последних слегка изменятся: «двушка» будет выдавать 150 сил и 213 Нм момента (на предыдущей 210 Нм), 2.5 — 192 силы и 258 Нм момента (было 192 силы и 252 Нм момента).
Младший агрегат будет сочетаться только с шестиступенчатой «механикой». Для «атмосферника» 2.5 и турбомотора предназначен шестидиапазонный «автомат».
Изменится и оснащение седана. Так, Mazda 6 получит подогрев зоны покоя стеклоочистителей, задних сидений, передние кресла с вентиляцией, систему кругового обзора и солнцезащитные шторки с электроприводом.
Обновленную Mazda 6 представили в ноябре прошлого года на автосалоне в Лос-Анджелесе. Помимо двигателя с турбонагнетателем, «шестерка» получила подвеску с измененной геометрией, улучшенную шумо- и виброизоляцию, а также расширенный перечень доступного оборудования. На японском рынке модель доступна и с дизелем — двигатель объемом 2,2 литра выдает 190 лошадиных сил и 459 Нм крутящего момента.