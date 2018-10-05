Group 25
Acura
Acura
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Aston Martin
Aston Martin
Audi
Audi
BMW
BMW
Bentley
Bentley
Bugatti
Bugatti
Cadillac
Cadillac
Chery
Chery
Chevrolet
Chevrolet
Untitled 2
Chrysler
Citroen
Citroen
Dodge
Dodge
Ferrari
Ferrari
Fiat
Fiat
Ford
Ford
GAZ
GAZ
Great Wall Motors
Great Wall
Honda
Honda
Hummer
Hummer
Hyundai
Hyundai
Infiniti
Infiniti
Jaguar
Jaguar
Jeep
Jeep
Kia
KIA
Lada
Lada
Lamborghini
Lamborghini
Land Rover
Land Rover
Lexus
Lexus
Lifan
Lifan
Maserati
Maserati
Mazda
Mazda
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mini
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Peugeot
Peugeot
Porsche
Porsche
Renault
Renault
Rolls-Royce
Rolls Royce
Saab
Saab
Seat
Seat
Shuanghuan
Shuanghuan
Skoda
Skoda
Smart
Smart
SsangYoung
SsangYong
Subaru
Subaru
Suzuki
Suzuki
Tesla
Tesla
Toyota
Toyota
UAZ
UAZ
Volkswagen
Volkswagen
Volvo
Volvo
Загрузка...
17:10

Mazda привезет в Россию «шестерку» с турбомотором

В базе Росстандарта появилось новое ОТТС

Поделиться

В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на обновленную Mazda6. Согласно документу, седан приедет в Россию с 2,5-литровым турбомотором, выдающим 231 лошадиную силу и 420 Нм крутящего момента.

Всего для Mazda 6 будет доступно три двигателя: турбомотор 2.5 и два прежних атмосферных агрегата объемом 2,0 и 2,5 литра. После обновления характеристики последних слегка изменятся: «двушка» будет выдавать 150 сил и 213 Нм момента (на предыдущей 210 Нм), 2.5 — 192 силы и 258 Нм момента (было 192 силы и 252 Нм момента).

Младший агрегат будет сочетаться только с шестиступенчатой «механикой». Для «атмосферника» 2.5 и турбомотора предназначен шестидиапазонный «автомат».

Изменится и оснащение седана. Так, Mazda 6 получит подогрев зоны покоя стеклоочистителей, задних сидений, передние кресла с вентиляцией, систему кругового обзора и солнцезащитные шторки с электроприводом.

Обновленную Mazda 6 представили в ноябре прошлого года на автосалоне в Лос-Анджелесе. Помимо двигателя с турбонагнетателем, «шестерка» получила подвеску с измененной геометрией, улучшенную шумо- и виброизоляцию, а также расширенный перечень доступного оборудования. На японском рынке модель доступна и с дизелем — двигатель объемом 2,2 литра выдает 190 лошадиных сил и 459 Нм крутящего момента.

Источник: Росстандарт
Загрузка...
Теги:

Поделиться

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...