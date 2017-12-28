Mazda будет собирать в России еще один кроссовер

На сайте федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) появилось обновленное одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для большого вседорожника Mazda CX-9. Отличие от прежнего документа заключается в том, что в графе производителя значится не Япония, а российское предприятие марки во Владивостоке. Официально «Мазда» пока не заявляла о планах наладить российскую сборку этой модели.

Вседорожник Mazda CX-9 вернулся на российский рынок (после перерыва примерно в полтора года) осенью 2017-го. Семиместный кроссовер второго поколения предлагается с 231-сильным четырехцилиндровым двигателем объемом 2,5 литра, шестиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

В новом варианте ОТТС также сертифицирована модификация с передним приводом, которой пока нет на рынке.

В перечень оснащения модели входят светодиодные фары головного света, аудиосистема Bose с 12 динамиками, мультимедийная система с восьмидюймовым сенсорным экраном, адаптивный круиз-контроль, проекционный дисплей, камера заднего вида, системы слежения за мертвыми зонами и рядностью движения, автоматического включения и выключения дальнего света, а также функция автоматического торможения при угрозе аварии.

Цены на модель начинаются от 2 890 000 рублей.