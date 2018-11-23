В России Mazda отправит на сервис 62 тысячи автомобилей

Как говорится в сообщении Росстандарта, под отзыв подпадают автомобили, проданные с мая 2006 по ноябрь 2014 года. Причина – дефект подушек безопасности Takata, в которых из-за высокой влажности может растрескаться корпус газогенератора. При аварии его металлические осколки серьезно ранят водителя и пассажиров.
На сервисе будет заменен газогенератор. Все работы проведут бесплатно.
Узнать о том, подпадает ли конкретный автомобиль под отзыв, можно из списка VIN-номеров, опубликованного на сайте Росстандарта.
Компания Takata оказалась в центре скандала в 2013 году, когда из-за неисправных подушек безопасности были отозваны почти три миллиона автомобилей марок Toyota, Honda, Mazda и Nissan. Подушки плохо раскрывались, лопались и даже «выстреливали» в пассажиров кусочками металла. Из-за этого погибли больше десятка человек и 180 человек получили ранения. Продукция «Такаты» привела к отзыву по всему миру более 120 миллионов автомобилей. В 2015 году фирма признала свою вину, а в 2017-м объявила о банкротстве.