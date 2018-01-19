Mazda возродит роторные двигатели для «Тойоты»

Роторные двигатели Mazda, которые компания не выпускает с 2012 года, будут устанавливаться в беспилотники Toyota. Об этом в интервью изданию Bloomberg рассказал глава американского офиса Mazda Масахиро Моро.

Компактные и легкие роторные агрегаты будут использовать для питания генератора и увеличения пробега беспилотников. Похожая система встречается, например, на электрокаре BMW i3. В компании также отмечают, что их двигатели могут работать без шума и вибраций.

Одним из вариантов применения роторных агрегатов Mazda станет беспилотная платформа E-Palette, которую Toyota представила на выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе.

Беспилотная платформа Toyota E-Palette.

Транспортное средство станет частью мобильной экосистемы, разрабатываемой для бизнес-партнеров марки. По сути, это универсальная капсула, которая в зависимости от задачи может быть грузовой, грузовик-пассажирской или пассажирской. E-Palette планируется выпускать в трех размерах. Это, по мнению Toyota, позволит наиболее эффективно использовать возможности платформы.

Соглашение об обмене технологиями Toyota и Mazda подписали в 2015 году. Годом позже компании договорились о совместной разработкой электромобилей и «умных» машин. Согласно документу, марки будут работать не только над новыми моделями, но и мультимедийными системами, технологиями «общения» автомобилей друг с другом, а также объектами инфраструктуры.