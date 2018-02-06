Универсал Mazda6 обновился

Компания Mazda опубликовала первое официальное изображение сильно обновленной версии универсала Mazda6. Первый публичный показ новинки состоится в начале марта на автосалоне в Женеве.

На стенде Mazda в Женеве будут представлены еще и прототипы Vision Coupe и Kai, дебюировавшие в 2017 году в Токио, а также мотор нового семейства SkyActive-X.

После рестайлинга универсал получит дополнительные оснащение и другие материалы отделки. В частности, в салоне топовых версий Mazda6 появятся вставки из японского белого ореха, который применяется при создании музыкальных инструментов и мебели.

В перечень оснащения универсала после обновления войдут адаптивный круиз-контроль с функцией полной остановки и возобновления движения, а также система кругового обзора.

Никаких технических деталей об обновленном универсале компания Mazda пока не привела.

Обновленный седан Mazda6

Рестайлинговый седан Mazda6 дебютировал в ноябре 2017 года на автосалоне в Лос-Анджелесе. Помимо новой внешности, модель получила турбированный двигатель. «Шестерку» укомплектовали наддувным агрегатом 2.5, который также используется на большом кроссовере CX-9. Отдача мотора составляет 253 лошадиные силы и 420 Нм крутящего момента.

Когда обновленная Mazda6 появится на российском рынке, пока неизвестно.