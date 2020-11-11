Mazda показала новый шестицилиндровый двигатель

Другой новинкой стал четырехцилиндровый Skyactiv, который получит как классическую компоновку, так и 48-вольтовую гибридную модификацию. Кроме того, компания представила агрегат для полноценных подзаряжаемых гибридов, включающий роторно-поршневой двигатель, который будет работать исключительно в режиме генератора. Предполагается, что данная силовая установка дебютирует на кроссовере Mazda MX-30.

Новая линейка двигателей японской компании появится не раньше 2022 года. Ожидается, что работу над всеми силовыми агрегатами Mazda завершит до конца 2025 года.