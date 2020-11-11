13:20

Mazda показала новый шестицилиндровый двигатель

Новые силовые агрегаты появятся не раньше 2022 года

© Car Watch Impress
Анастасия Дубина
Компания Mazda продолжает работу над новыми силовыми установками. На этот раз марка опубликовала изображения трех прототипов будущих моторов, среди которых впервые представила рядную «шестерку».

Главной новинкой стал рядный шестицилиндровый двигатель. Он получит дизельный вариант, а также две бензиновые модификации, одна из которых это Skyactiv-X с технологией воспламенения от сжатия. Рабочий объем моторов составит от 3,0 до 3,3 литра. Все агрегаты будут располагаться продольно. Предполагается, что первой моделью с новыми агрегатами станет Mazda 6 четвертого поколения. Потом возможно появление кроссовера.

Car Watch Impress

Другой новинкой стал четырехцилиндровый Skyactiv, который получит как классическую компоновку, так и 48-вольтовую гибридную модификацию. Кроме того, компания представила агрегат для полноценных подзаряжаемых гибридов, включающий роторно-поршневой двигатель, который будет работать исключительно в режиме генератора. Предполагается, что данная силовая установка дебютирует на кроссовере Mazda MX-30.

Новая линейка двигателей японской компании появится не раньше 2022 года. Ожидается, что работу над всеми силовыми агрегатами Mazda завершит до конца 2025 года.

В конце октября компания Ford решила отказаться от традиционных бензиновых двигателей в семействе Mondeo. Шестое поколение седана, ожидаемое в 2021 году, будет доступно с дизельными и гибридной силовой установкой.

Источник: Car Watch Impress