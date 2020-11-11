Mazda показала новый шестицилиндровый двигатель

Главной новинкой стал рядный шестицилиндровый двигатель. Он получит дизельный вариант, а также две бензиновые модификации, одна из которых – это Skyactiv-X с технологией воспламенения от сжатия. Рабочий объем моторов составит от 3,0 до 3,3 литра. Все агрегаты будут располагаться продольно. Предполагается, что первой моделью с новыми агрегатами станет Mazda 6 четвертого поколения. Потом возможно появление кроссовера.
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Другой новинкой стал четырехцилиндровый Skyactiv, который получит как классическую компоновку, так и 48-вольтовую гибридную модификацию. Кроме того, компания представила агрегат для полноценных подзаряжаемых гибридов, включающий роторно-поршневой двигатель, который будет работать исключительно в режиме генератора. Предполагается, что данная силовая установка дебютирует на кроссовере Mazda MX-30.
Новая линейка двигателей японской компании появится не раньше 2022 года. Ожидается, что работу над всеми силовыми агрегатами Mazda завершит до конца 2025 года.
В конце октября компания Ford решила отказаться от традиционных бензиновых двигателей в семействе Mondeo. Шестое поколение седана, ожидаемое в 2021 году, будет доступно с дизельными и гибридной силовой установкой.