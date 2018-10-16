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13:18

900 кроссоверов Mazda CX-5 попали под отзыв в России

Сервисная акция распространяется на автомобили, оснащенные дизельным двигателем

Компания Mazda объявила об отзыве в России 889 кроссоверов CX-5, оснащенных дизельным двигателем SKYACTIVE-D 2.2. Соответствующее сообщение размещено на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Длительный тест Mazda CX-5: часть 1, часть 2

Отзыву полежат Mazda CX-5, реализованные в период с января 2012 по январь 2016 года. Причина сервисной акции — возможный износ ротора вакуумного насоса тормозной системы из-за металлических частиц, появляющихся в процессе эксплуатации двигателя, и снижение эффективности усилителя тормозов.

Также из-за ненадлежащей характеристики резистора подавления помех сила тока в цепи управления топливными форсункам может превысить допустимое значение, что станет причиной короткого замыкания и остановки двигателя.

На подающих под отзыв кроссоверах Mazda CX-5 будет заменен вакуумный насос и перепрограммирован блок РСМ во избежание повреждений его внутренних компонентов. Все работы будут проведены бесплатно уполномоченными дилерами марки.

Список VIN-номеров Mazda CX-5 размещен на сайте Росстандарта: замена насоса и перепрограммирование PCM, замена насоса, перепрограммирование PCM и проверка затяжки форсунок, перепрограммирование PCM.

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