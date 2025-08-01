Немецкая «большая тройка» в минусе: прибыль резко упала

В первом полугодии чистая прибыль Mercedes-Benz рухнула на 56 процентов, до примерно 2,7 миллиарда евро. Выручка упала на девять процентов. Продажи легковых машин не достигли 900 тысяч единиц, сократившись на шесть процентов, а подразделение Mercedes-Benz Vans смогло реализовать 176 тысяч машин (-16 процентов). Во втором квартале производитель поставил 547 тысяч автомобилей (-9 процентов), включая минивэны и малотоннажные грузовики.

Прибыль BMW Group в январе-июне составила чуть больше четырех миллиардов евро, снизившись на 29 процентов. Выручка упала на восемь процентов.