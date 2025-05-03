Новый Mercedes-Benz CLA: первые фото самой дешевой версии

Ожидается, что точно такой же интерьер будет у новых GLA и GLB, а также маленького внедорожника g-Class — бюджетной альтернативы настоящему «Гелику». В начальной комплектации у CLA задний привод, электромотор развивает 272 л.с. и 335 Нм. Литий-ионная ёмкостью 85 киловатт-часов позволит проехать почти 800 километров (WLTC) без подзарядки. Считалось, что цены начнутся с 60 тысяч евро, но седан оказался дешевле: 56 тысяч евро.