Новый Mercedes-Benz CLA: первые фото самой дешевой версии

Новый Mercedes-Benz CLA: первые фото самой дешевой версииБазовый электроседан оказался скромнее и дешевле, чем ожидалось
Даже базовый Mercedes-Benz CLA сохранил «цветовую подпись» с россыпью звёздочек на панели бампера. У самой простой комплектации «потайные» дверные ручки и полнофункциональная мультимедиасистема. Однако третьего тачскрина для пассажира нет, кресла обшиты синтетической кожей с невзрачной тканью, в дверных картах отсутствуют динамики.
Ожидается, что точно такой же интерьер будет у новых GLA и GLB, а также маленького внедорожника g-Class — бюджетной альтернативы настоящему «Гелику». В начальной комплектации у CLA задний привод, электромотор развивает 272 л.с. и 335 Нм. Литий-ионная ёмкостью 85 киловатт-часов позволит проехать почти 800 километров (WLTC) без подзарядки. Считалось, что цены начнутся с 60 тысяч евро, но седан оказался дешевле: 56 тысяч евро.
В Китае на подходе локальная длиннобазная версия CLA, которая полностью рассекречена. Также в планах универсал Shooting Brake. На европейский рынок новый бюджетный электромобиль Mercedes-Benz выйдет летом, а к концу года география продаж расширится и пополнится бензиновыми версиями.