Новый вседорожник готовы привезти под заказ из-за рубежа

Дилеры оценили в рублях электрокроссовер Mercedes-Benz EQS SUV. Цены на новинку «под ключ» с учётом доставки варьируются в диапазоне от 11,9 до 14,6 миллиона рублей, причём машины предлагают в разных уголках страны. Во Владивосток могут привезти и EQS SUV 450, и EQS SUV 580. В соседней от Смоленска Варшаве в наличии только EQS SUV 450 в небогатой комплектации. Все кроссоверы полноприводные, запас хода — до 660 километров (WLTP).