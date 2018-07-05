Скульптура Mercedes-Benz расскажет об электрическом суперкаре

Компания Mercedes-Benz представила скульптуру одноместного суперкара, выполненного в стилистике аэродинамических машин 30-х годов. Она демонстрирует пропорции и общий дизайн электрического прототипа, публичный дебют которого состоится в августе на Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич.

Текущий рекорд скорости на дороге общего пользования принадлежит 1360-сильному гиперкару Koenigsegg Agera RS — 457 километров в час.

Дизайн скульптуры под названием Aesthetics Progressive Luxury разрабатывался с оглядкой на экспериментальный Mercedes-Benz W125 Rekordwagen. На этом автомобиле немецкий автогонщик Рудольф Караччиола в январе 1938 года установил рекорд скорости: на автобане между Франкфуртом-на-Майне и Дармштадтом он разогнался до 432,7 километра в час.

По предварительной информации, прототип, который построят в единственном экземпляре, станет имиджевым флагманом электрического суббренда EQ. При этом мощность силовой установки суперкара будет выше, чем у «зеленого» купе SLS AMG Electric Drive.

Mercedes-Benz SLS AMG Electric Drive

Последний оснащался четырьмя электромоторами суммарной мощностью 751 лошадиная сила и 1000 Нм крутящего момента. Первую «сотню» купе разменивало через 3,9 секунды. Максимальная скорость электрокара составляла 250 километров в час.

Mercedes-Benz SLS AMG Electric Drive разошелся тиражом менее 100 экземпляров. Цена модели в Германии составляла 416 500 евро (30,8 миллиона рублей по текущему курсу).

Прошлогодняя скульптура Aesthetics A: объясняем, почему «Мерседесы» выглядят так, как выглядят, и какими они станут

В январе прошлого года Mercedes-Benz продемонстрировал направление развития дизайна марки на примере скульптуры Aesthetics A. Одной из основных черт стилистики новых «Мерседесов» стала крупная решетка радиатора с вертикальными планками, названная Panamericana, а также капот с продольными выштамповками.