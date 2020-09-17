В России отозвали почти полтысячи Mercedes-Benz

Данная сервисная акция стала второй за сентябрь и уже 20-й с июня нынешнего года. Менее чем за четыре месяца Mercedes-Benz отозвал почти 11 тысяч автомобилей, реализованных на российском рынке в разные периоды.

Предыдущая акция, которая была согласована Росстандартом сегодня, коснулась 11 автомобилей E-Class, S-Class и CLS, на которых выявили несоответствие спецификации функции предупреждения о непристёгнутом ремне безопасности.