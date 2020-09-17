В России отозвали почти полтысячи Mercedes-Benz

Причиной очередной сервисной акции компании стала вероятность несоответствия спецификации программного обеспечения блока управления системы обеспечения курсовой устойчивости (ESP). На сайте Росстандарта отмечается, что в сервисных центрах марки на отозванных автомобилях обновят программное обеспечение блока управления ESP.
Все работы будут проведены бесплатно для владельцев, которых предупредят об отзыве по телефону или электронной почте. Также можно самостоятельно свериться со списком VIN-номеров проблемных автомобилей и записаться на обслуживание.
Данная сервисная акция стала второй за сентябрь и уже 20-й с июня нынешнего года. Менее чем за четыре месяца Mercedes-Benz отозвал почти 11 тысяч автомобилей, реализованных на российском рынке в разные периоды.
Предыдущая акция, которая была согласована Росстандартом сегодня, коснулась 11 автомобилей E-Class, S-Class и CLS, на которых выявили несоответствие спецификации функции предупреждения о непристёгнутом ремне безопасности.