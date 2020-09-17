Российские Mercedes-Benz отправили в ремонт из-за сбоя в системе безопасности

Причиной отзыва стало возможное несоответствие спецификации функции предупреждения о непристёгнутом ремне безопасности. На всех отозванных автомобиля выполнят SCN-кодирование в блоке управления комбинацией приборов. Работы будут проведены бесплатно для владельцев – все расходы компания возьмёт на себя.

Владельцев проблемных Mercedes-Benz оповестят о сервисной акции по телефону или электронной почте. Список VIN-номеров автомобилей, подпадающих под отзыв, опубликован на официальном сайте Росстандарта.