Недавно презентованный новый флагман Maserati является идеологическим наследником модели MC12. Одной из отличительных особенностей элегантного облика МС20 являются двери, которые итальянцы назвали «крыльями бабочки». Российский дизайнер Никита Аксёнов решил творчески переосмыслить внешность суперкара: посмотрите, как выглядит Maserati MC20 без крыши. На рендере автомобиль изображён в кузове спайдер и отсутствие жёсткого верха ничуть его не испортило: MC20 даже стал чем-то похож на Ferrari.
Новый Maserati оснащён 3,0-литровый турбированным мотором V6 мощностью 630 лошадиных сил и восьмиступенчатым «роботом». Купе разгоняется с места до 100 километров в час за 2,9 секунды, а отметку в 200 километров в час MC20 преодолевает за восемь секунд. Максимальная скорость суперкара составляет 325 километров в час. Кроме того, он будет доступен с электрической силовой установкой, которая позволит MC20 разгоняться до «сотни» менее чем за 2,8 секунды. Запас хода составит около 380 километров.