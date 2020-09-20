Посмотрите, как выглядит Maserati MC20 без крыши

Новый Maserati оснащён 3,0-литровый турбированным мотором V6 мощностью 630 лошадиных сил и восьмиступенчатым «роботом». Купе разгоняется с места до 100 километров в час за 2,9 секунды, а отметку в 200 километров в час MC20 преодолевает за восемь секунд. Максимальная скорость суперкара составляет 325 километров в час. Кроме того, он будет доступен с электрической силовой установкой, которая позволит MC20 разгоняться до «сотни» менее чем за 2,8 секунды. Запас хода составит около 380 километров.