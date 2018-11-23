McDonald's сделал версию «Гольфа» для любителей фастфуда

Компания McDonald’s представила первый и пока единственный в мире автомобиль, разработанный специально для линии McDrive. Построенный на базе Volkswagen e-Golf, он оснащен подстаканниками с функцией охлаждения, перчаточным ящиком с подогревом, столиками с отсеками для соуса и картошки фри, а также уникальной системой настройки звукового и визуального окружения.