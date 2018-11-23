McDonald's сделал версию «Гольфа» для любителей фастфуда

Эта система настраивается с помощью дисплея, расположенного в потолочной консоли. Водитель может выбрать цвет фоновой подсветки салона, а также звуковое сопровождения: музыку или шум ресторана McDonald’s. Перчаточный ящик хэтчбека оснащен электрическим подогревом, а подстаканник на центральном тоннеле — функцией охлаждения.
На дверях можно установить подвесные столики со специальными прорезями для картошки фри, соуса и сэндвича. В отделке интерьера используется кожа разных оттенков, символизирующих дерево и камень. Руль, подголовники и кузов машины украшены логотипами McDonald’s.
Volkswagen e-Golf оснащен электромотором мощностью 100 киловатт (136 лошадиных сил) и 290 Нм момента. Емкость блока батарей — 35,8 киловатт-часа. Запас хода на одной зарядке составляет 300 километров в цикле NEDC. С места до ста километров в час e-Golf разгоняется за 9,6 секунды. Максимальная скорость — 155 километров в час.