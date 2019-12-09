McLaren показал дорожный суперкар, который разгоняется до «сотни» за 2,9 секунды

McLaren 620R приводит в движение тот же 3,8-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом (620 сил), который используют в купе GT4. С таким мотором суперкар загоняется с места до «сотни» менее, чем за три секунды, до 200 километров в час – за 8,1 секунды, а его максимальная скорость составляет 322 километра в час.

McLaren 620R получил колеса с центральной гайкой, гоночные кресла-ковши с шеститочечными ремнями безопасности, карбон-керамические диски (390-миллиметровые спереди и 380-миллиметровые сзади), кованые алюминиевые тормозные суппорты и полуслики Pirelli P Zero Trofeo R на 19-дюймовых передних дисках и на 20-дюймовых задних.