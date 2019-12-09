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14:16

McLaren показал дорожный суперкар, который разгоняется до «сотни» за 2,9 секунды

Новинка представляет собой аналог гоночного 570S GT4, но с допуском на дороги общего пользования

Лиза Будрина
Компания McLaren раскрыла информацию о новой дорожной модели 620R, построенной на базе трекового 570S GT4. Модель во многом повторяет гоночную модификацию, с которой разделила в том числе и силовую установку.

McLaren 620R приводит в движение тот же 3,8-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом (620 сил), который используют в купе GT4. С таким мотором суперкар загоняется с места до «сотни» менее, чем за три секунды, до 200 километров в час – за 8,1 секунды, а его максимальная скорость составляет 322 километра в час.

McLaren 620R получил колеса с центральной гайкой, гоночные кресла-ковши с шеститочечными ремнями безопасности, карбон-керамические диски (390-миллиметровые спереди и 380-миллиметровые сзади), кованые алюминиевые тормозные суппорты и полуслики Pirelli P Zero Trofeo R на 19-дюймовых передних дисках и на 20-дюймовых задних.

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Что касается аэродинамических элементов, то у 620R имеется регулируемое задние антикрыло из углеводородного волокна, позаимствованное у 570S GT4. Инженеры перепроектировали передний бампер, сплиттер и вентилируемый капот, а также пожертвовали некоторыми удобствами ради снижения веса машины. Например, в салоне 620R нет ни перчаточного отсека, ни напольных ковриков. Отсутствуют кондиционер, навигация и аудиосистема, однако их можно установить по заказу. Зато имеется 7-дюймовый сенсорный экран, на который выводятся показания телеметрии.

Модель выпустят ограниченным тиражом в количестве 350 экземпляров. Каждый их них получит табличку с порядковым номером. Покупателям вправе выбрать три цветовые схемы кузова: McLaren Orange с белыми гоночными полосами, Silica White или Onyx Black с оранжевыми. Также доступен широкий набор элементов для персонализации — от цвета суппортов до наклеек.

Стоимость McLaren 620R составляет 250 тысяч фунтов стерлингов (21 миллион рублей). В цену входит сертификат на McLaren Track Day и урок с инструктором.