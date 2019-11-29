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15:02

Посмотрите, почему не стоит парковать дорогие суперкары у панорамных окон

McLaren 650S стал участником ДТП, не покидая здания автосалона

© twitter.com/BauerOutage
Лиза Будрина
В Хьюстоне, штат Техас, произошла весьма странная авария: у грузовика на скорости оторвалось колесо, пролетело через шесть полос, врезалось в здание и, отрикошетив, угодило в окно дилерского центра McLaren. Покрышка приземлилась прямо на крышу роскошного 650S, принадлежащего звезде MLB, бейсболисту Тревору Бауэру.

Местная полиция все еще устанавливает обстоятельства случившегося. Между тем Бауэр опубликовал на своей странице в Twitter фотографию, на которой запечатлены последствия инцидента: колесо действительно лежит на суперкаре, а вокруг – осколки разбитого окна. Также можно заметить огромную выбоину в стене здания.

«Если бы вы вчера сказали, что мой ''Макларен'' попадет в аварию с грузовиком, я бы поверил. Но если бы вы рассказали, что это произойдет именно таким образом, я назвал бы вас сумасшедшими», написал спортсмен в своем микроблоге.

О степени повреждений 650S не сообщается, однако, по данным The New York Post, машина была застрахована. Оценочная стоимость такого McLaren 650S составляет 300 тысяч долларов (более 19 миллионов рублей).

В октябре в США произошла авария, достойная фильма «Пункт назначения». Nissan Xterra врезался в лесовоз с такой силой, что плохо закрепленные бревна пронзили автомобиль насквозь. Водитель чудом остался жив.

Источник: Twitter.com/BauerOutage