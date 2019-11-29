Посмотрите, почему не стоит парковать дорогие суперкары у панорамных окон

Местная полиция все еще устанавливает обстоятельства случившегося. Между тем Бауэр опубликовал на своей странице в Twitter фотографию, на которой запечатлены последствия инцидента: колесо действительно лежит на суперкаре, а вокруг – осколки разбитого окна. Также можно заметить огромную выбоину в стене здания.

«Если бы вы вчера сказали, что мой ''Макларен'' попадет в аварию с грузовиком, я бы поверил. Но если бы вы рассказали, что это произойдет именно таким образом, я назвал бы вас сумасшедшими», – написал спортсмен в своем микроблоге.