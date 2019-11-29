Посмотрите, почему не стоит парковать дорогие суперкары у панорамных окон

Местная полиция все еще устанавливает обстоятельства случившегося. Между тем Бауэр опубликовал на своей странице в Twitter фотографию, на которой запечатлены последствия инцидента: колесо действительно лежит на суперкаре, а вокруг – осколки разбитого окна. Также можно заметить огромную выбоину в стене здания.
«Если бы вы вчера сказали, что мой ''Макларен'' попадет в аварию с грузовиком, я бы поверил. Но если бы вы рассказали, что это произойдет именно таким образом, я назвал бы вас сумасшедшими», – написал спортсмен в своем микроблоге.
О степени повреждений 650S не сообщается, однако, по данным The New York Post, машина была застрахована. Оценочная стоимость такого McLaren 650S составляет 300 тысяч долларов (более 19 миллионов рублей).
В октябре в США произошла авария, достойная фильма «Пункт назначения». Nissan Xterra врезался в лесовоз с такой силой, что плохо закрепленные бревна пронзили автомобиль насквозь. Водитель чудом остался жив.