McLaren пока не видит перспектив в электромобилях

В McLaren отнюдь не отрицают возможности перехода на электротягу, но лишь в отдалённой перспективе. Точно так же, как и итальянские инженеры из Ferrari, британцы считают нынешние электрические силовые установки подходящими лишь для «гражданских» автомобилей. Суперкары, как рассказал в интервью изданию Detroit Free Press генеральный директор McLaren Майк Флевитт, нуждаются в принципиально ином уровне развития аккумуляторных батарей.
Главным сдерживающим фактором по-прежнему является масса батарей, которая, по его мнению, перечёркивает все достоинства электромобилей. Несмотря на это, в McLaren продолжают держать руку на пульсе и следить за новостями из мира электромобилей. По мнению британцев, реальная возможность разработать суперкар с электрической силовой установкой, который не будет уступать по удовольствию от вождения «традиционным» моделям с бензиновыми моторами, появится не ранее 2024 года.