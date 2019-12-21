McLaren пока не видит перспектив в электромобилях

Главным сдерживающим фактором по-прежнему является масса батарей, которая, по его мнению, перечёркивает все достоинства электромобилей. Несмотря на это, в McLaren продолжают держать руку на пульсе и следить за новостями из мира электромобилей. По мнению британцев, реальная возможность разработать суперкар с электрической силовой установкой, который не будет уступать по удовольствию от вождения «традиционным» моделям с бензиновыми моторами, появится не ранее 2024 года.