У McLaren появился практичный суперкар с багажником, как у Kia Ceed

McLaren GT построен вокруг монокока MonoCell II-T с задней верхней частью из углепластика, которая позволила создать багажное отделение на 420 литров (у хэтчбека Kia Ceed — 395 литров). По словам производителя, двигатель и выхлопная система установлены максимально низко, поэтому в багажник легко помещается сумка для гольфа или пара лыж с ботинками. Дверца отсека имеет функцию плавного закрытия и дополнительно может быть оснащена электроприводом. Спереди есть еще один багажник — его объем 150 литров.