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16:43

У McLaren появился практичный суперкар с багажником, как у Kia Ceed

Британская марка представила новую модель

Британский производитель суперкаров McLaren официально рассекретил свою самую практичную модель. Гранд-турер GT приспособили для поездок по городу и путешествий — у купе два отсека суммарным объемом 570 литров.
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McLaren GT построен вокруг монокока MonoCell II-T с задней верхней частью из углепластика, которая позволила создать багажное отделение на 420 литров (у хэтчбека Kia Ceed — 395 литров). По словам производителя, двигатель и выхлопная система установлены максимально низко, поэтому в багажник легко помещается сумка для гольфа или пара лыж с ботинками. Дверца отсека имеет функцию плавного закрытия и дополнительно может быть оснащена электроприводом. Спереди есть еще один багажник — его объем 150 литров.

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Обзорность суперкара улучшена с помощью остекленных задних стоек и дополнительных боковых окошек. В салоне — специально спроектированные сиденья с электроприводом и подогревом, продвинутый медиакомплекс с семидюймовым дисплеем, меняющая степень прозрачности панорамная крыша, ручки и переключатели из алюминия, а также аудиосистема Bowers & Wilkins с 12-динамиками, сабвуфером с корпусом из карбона и кевларовой среднечастотной акустикой.

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В отделке интерьера используется несколько видов кожи и, впервые для серийной модели, кашемир. Багажник можно обить материалом SuperFabric — плетеной тканью с тонким слоем бронированных пластин.

Двигатель McLaren GT установлен на опорах в два раза менее жестких, чем на 600LT, что снизило структурный шум. Дорожный просвет суперкара составляет 110 миллиметров (130 миллиметров с «задранном» режиме подвески), а угол въезда 10 (13) градусов. В оснащение входит проактивная подвеска с гидравлическими амортизаторами, работающими под управлением алгоритма Optimal Control Theory, изначального разработанного для 720S. С помощью датчиков система сканирует дорогу и каждые две миллисекунды меняет характеристики демпфирования

В движение McLaren GT приводит 4,0-литровый V8, выдающий 620 сил и 630 Нм момента. Более 95 процентов тяги доступно в диапазоне от 3000 до 7250 оборотов в минуту. В паре с двигателем работает семиступенчатый преселективный «робот» SSG. С места до «сотни» гранд-турер разгоняется за 3,2 секунды (как McLaren F1), до 200 — за девять секунд ровно. Максимальная скорость двухдверки составляет 326 километров в час. На одном баке GT проезжает 666 километров в цикле NEDC.

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