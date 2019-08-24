Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
23:29

McLaren выпустила набор багажа по цене УАЗ «Патриот»

Комплект спортивных сумок предназначен для «гранд-турера» McLaren GT

© McLaren
Компания McLaren показала первую брендированную коллекцию дорожной атрибутики. Комплект, состоящий из четырёх сумок, британская фирма оценила в 11 350 фунтов стерлингов или 920 тысяч рублей по текущему курсу — сравнимо со стоимостью ульяновского «Патриота» в средней комплектации.

Фирменный комплект багажа спроектирован так, чтобы максимально эффективно заполнить свободное пространство объёмом в 570 литров в новом «гранд-турере» McLaren GT. Аксессуары с логотипом McLaren включают в себя чемодан для одежды (от 1700 фунтов стерлингов), спортивную сумку (от 1850 фунтов стерлингов), ручную кладь (от 2800 фунтов стерлингов) и специальный резервуар для клюшек для гольфа (от 5000 фунтов стерлингов).

>
Reload
1 / 4

Пока выбор отделочных материалов невелик: покупатели могут заказать набор из двух оттенков чёрной или светло-коричневой кожи, аналогичной той, которая применяется для отделки салона McLaren GT. Приём заказов на сумки ручной работы откроется в сентябре, а первые клиенты смогут похвастаться модным «мерчем» в декабре 2019 года.

McLaren позиционирует GT как самый комфортный автомобиль марки. Под капотом суперкара тяговитый 4,0-литровый V8 мощностью в 620 лошадиных сил и крутящим моментом в 630 Нм. Первую «сотню» новинка разменивает за 3,2 секунды и способна разгоняться до 326 километров в час. Цены на McLaren GT в Великобритании стартуют с 163 тысяч фунтов стерлингов — около 13,2 миллиона рублей по текущему курсу.

Источник: carscoops.com