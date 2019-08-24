McLaren выпустила набор багажа по цене УАЗ «Патриот»

Фирменный комплект багажа спроектирован так, чтобы максимально эффективно заполнить свободное пространство объёмом в 570 литров в новом «гранд-турере» McLaren GT. Аксессуары с логотипом McLaren включают в себя чемодан для одежды (от 1700 фунтов стерлингов), спортивную сумку (от 1850 фунтов стерлингов), ручную кладь (от 2800 фунтов стерлингов) и специальный резервуар для клюшек для гольфа (от 5000 фунтов стерлингов).