McLaren выпустила набор багажа по цене УАЗ «Патриот»

Фирменный комплект багажа спроектирован так, чтобы максимально эффективно заполнить свободное пространство объёмом в 570 литров в новом «гранд-турере» McLaren GT. Аксессуары с логотипом McLaren включают в себя чемодан для одежды (от 1700 фунтов стерлингов), спортивную сумку (от 1850 фунтов стерлингов), ручную кладь (от 2800 фунтов стерлингов) и специальный резервуар для клюшек для гольфа (от 5000 фунтов стерлингов).
Пока выбор отделочных материалов невелик: покупатели могут заказать набор из двух оттенков чёрной или светло-коричневой кожи, аналогичной той, которая применяется для отделки салона McLaren GT. Приём заказов на сумки ручной работы откроется в сентябре, а первые клиенты смогут похвастаться модным «мерчем» в декабре 2019 года.
McLaren позиционирует GT как самый комфортный автомобиль марки. Под капотом суперкара тяговитый 4,0-литровый V8 мощностью в 620 лошадиных сил и крутящим моментом в 630 Нм. Первую «сотню» новинка разменивает за 3,2 секунды и способна разгоняться до 326 километров в час. Цены на McLaren GT в Великобритании стартуют с 163 тысяч фунтов стерлингов — около 13,2 миллиона рублей по текущему курсу.