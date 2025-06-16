Гоночный гиперкар McLaren получит версию для продажи

Каждому владельцу гиперкара предоставят инструктора, команду механиков и инженеров. Автомобили будут строить в партнерстве с Dallara, причем, как и гоночные спортпрототипы, они будут оснащены гибридной силовой установкой на базе твин-турбо V6. Аналогичную программу в этом месяце запустил также Aston Martin, но его клиенты будут ездить на машинах класса LMH c «атмосферником» V12 6.5 Cosworth, развивающим около 700 лошадиных сил.