Гоночный гиперкар McLaren получит версию для продажи

Гоночный гиперкар McLaren получит версию для продажиТакие машины будут иметь задний привод и гибридную систему на базе «битурбошестерки»
Фирма McLaren Automotive решила разделить с состоятельными клиентами расходы на разработку лемановского гиперкара и запустила программу Project: Endurance, в рамках которой для небольшой группы счастливчиков будет выпущена ограниченная партия машин, близких к спортпрототипам LMDh. Помимо эксклюзивного автомобиля, участникам обещают двухгодичные водительские курсы на лучших трассах мира и пропуск за кулисы элитной гоночной серии.
Каждому владельцу гиперкара предоставят инструктора, команду механиков и инженеров. Автомобили будут строить в партнерстве с Dallara, причем, как и гоночные спортпрототипы, они будут оснащены гибридной силовой установкой на базе твин-турбо V6. Аналогичную программу в этом месяце запустил также Aston Martin, но его клиенты будут ездить на машинах класса LMH c «атмосферником» V12 6.5 Cosworth, развивающим около 700 лошадиных сил.
Программа подготовки членов Valkyrie LM Performance Club будет включать теоретические и практические занятия. Также пилотам предоставят комплект экипировки: шлем, систему защиты головы и шеи (HANS), огнеупорный комбинезон, ботинки и наушники. Первые заезды намечены на 2026 год. Они пройдут в Великобритании и завершатся торжественным ужином в штаб-квартире Aston Martin.