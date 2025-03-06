McLaren P1 в редком матовом цвете выставили на продажу

За всё время гиперкар проехал только 130 километров

В продаже появился супергибрид McLaren P1 с пробегом всего 130 километров. Гиперкар был выпущен тиражом 375 экземпляров, причем только несколько машин, в том числе эта, были окрашены матовой краской. Силовая установка здесь стандартная, комбинированной отдачей 916 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. Лот оценивается в 1—1,5 миллиона долларов.