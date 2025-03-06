McLaren P1 в редком матовом цвете выставили на продажу

McLaren P1 в редком матовом цвете выставили на продажуЗа всё время гиперкар проехал только 130 километров
В списке лотов аукционного дома Sotheby’s появился необычный McLaren P1. Уникальным его делает цветовая схема: матовый зеленый кузов и салон цвета McLaren Orange. А также пробег — всего 130 километров. После доставки заказчику из Катара автомобиль ни разу не выезжал на дороги. Поэтому число на одометре — это то, что машина наездила в рамках предпродажной подготовки.
Оранжевый цвет, особенно применительно к McLaren, обычно ассоциируется с автоспортом. Здесь его используют для эмблем, тормозных суппортов, ступичных колпачков, верхних частей гидравлического привода заднего спойлера и логотипов. В салоне цветом McLaren Orange «окрашены» сиденья, обод руля, верхняя часть передней панели и переключатели на центральной консоли и дверях.
Техническая начинка стандартная — это битурбодвигатель V8 3.8 и 200-сильный электромотор, в сумме дающие 916 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. Вся эта лавина тяги через семиступенчатый «робот» Graziano с двумя сцеплениями идет прямиком на задние колеса. Разгон до 100 километров в час у P1 занимает 2,8 секунды, до 300 — 16,5. Электронный ограничитель максимальной скорости срабатывает на 350 километрах в час.