Редкий суперкар McLaren за 50 миллионов рублей пустят под пресс

Как рассказали представители ведомства, автомобиль обнаружили 3 июля в порту Манилы. В декларации для перевозки его указали как Porsche Cayman, чтобы не платить высокие налоги и пошлины. В пересчете на российские рубли стоимость Макларена составила около 50 миллионов.

На Филиппинах нелегально ввезенные автомобили, как правило, демонстративно давят бульдозером, чтобы преподать урок всем потенциальным нарушителям. Так, в 2019 году бульдозер раздавил Ferrari 360 Spider, а в 2018 году власти и вовсе превратили в металлолом 60 автомобилей общей стоимостью более 5,5 миллиона долларов.