18:25

Редкий суперкар McLaren за 50 миллионов рублей пустят под пресс

Автомобиль ввезли на территорию Филиппин нелегально

© Facebook.com/BureauOfCustomsPH
Анастасия Дубина
Таможенное бюро Филиппин сообщило, что в начале июля в страну нелегально ввезли редкий суперкар McLaren 620R — всего выпущено 350 таких автомобилей. Теперь машина, скорее всего, отправится под пресс и на свалку.

Как рассказали представители ведомства, автомобиль обнаружили 3 июля в порту Манилы. В декларации для перевозки его указали как Porsche Cayman, чтобы не платить высокие налоги и пошлины. В пересчете на российские рубли стоимость Макларена составила около 50 миллионов.

На Филиппинах нелегально ввезенные автомобили, как правило, демонстративно давят бульдозером, чтобы преподать урок всем потенциальным нарушителям. Так, в 2019 году бульдозер раздавил Ferrari 360 Spider, а в 2018 году власти и вовсе превратили в металлолом 60 автомобилей общей стоимостью более 5,5 миллиона долларов.

Тогда на свалку отправили несколько Lamborghini, Porsche, Mercedes-Benz и мотоциклов. А до этого так же поступили с двумя десятками Lexus, BMW, Mercedes-Benz, Audi, Jaguar и Chevrolet Corvette Stingray общей стоимостью 1,2 миллиона долларов.

Источник: Bureau Of Customs Philippines