Редкий суперкар McLaren за 50 миллионов рублей пустят под пресс

Как рассказали представители ведомства, автомобиль обнаружили 3 июля в порту Манилы. В декларации для перевозки его указали как Porsche Cayman, чтобы не платить высокие налоги и пошлины. В пересчете на российские рубли стоимость Макларена составила около 50 миллионов.
На Филиппинах нелегально ввезенные автомобили, как правило, демонстративно давят бульдозером, чтобы преподать урок всем потенциальным нарушителям. Так, в 2019 году бульдозер раздавил Ferrari 360 Spider, а в 2018 году власти и вовсе превратили в металлолом 60 автомобилей общей стоимостью более 5,5 миллиона долларов.
Тогда на свалку отправили несколько Lamborghini, Porsche, Mercedes-Benz и мотоциклов. А до этого так же поступили с двумя десятками Lexus, BMW, Mercedes-Benz, Audi, Jaguar и Chevrolet Corvette Stingray общей стоимостью 1,2 миллиона долларов.