Кузов McLaren 720S Spider украсили углеродным волокном

Специалисты из российского тюнингового ателье TopCar щедро украсили британский родстер McLaren 720S Spider углеродным волокном. Комплект доработок под названием «Ярость» включает в себя широкий набор деталей, изготовленных из карбона: массивный передний сплиттер, новые воздухозаборники увеличенного размера, антикрыло из нескольких частей, крупный диффузор под задним бампером, боковые юбки и крышка багажного отсека. Два ребра на антикрыле, как утверждают в TopCar, являются отсылкой к логотипу ателье, на котором изображена акула.
Российские тюнеры покрыли углеволокно лишь слоем прозрачного лака, чтобы оставить возможность полюбоваться структурой плетения карбоновых нитей. В общей сложности аэродинамический пакет Fury для McLaren 720S Spider состоит из 50 компонентов. В дополнение к украшению кузова автомобиля TopCar предлагает колёсные диски собственной разработки, обутые в шины 255/30 R20 спереди и 325/25 R21 сзади.
Интерьер суперкара предлагается украсить натуральной кожей чёрного и зелёного оттенков (под цвет кузова), а также нежной алькантарой. Первый экземпляр родстера с пакетом Fury не получил никаких доработок силового агрегата, однако в TopCar отмечают, что при желании могут увеличить мощность до значений порядка 800-900 лошадиных сил.