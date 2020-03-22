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18:00

Кузов McLaren 720S Spider украсили углеродным волокном

Российское тюнинговое ателье доработало британский родстер

Александр Пономарев
Ателье TopCar представило аэродинамический пакет для суперкара McLaren 720S Spider под названием Fury, который отличается щедрым использованием углеродного волокна.

Специалисты из российского тюнингового ателье TopCar щедро украсили британский родстер McLaren 720S Spider углеродным волокном. Комплект доработок под названием «Ярость» включает в себя широкий набор деталей, изготовленных из карбона: массивный передний сплиттер, новые воздухозаборники увеличенного размера, антикрыло из нескольких частей, крупный диффузор под задним бампером, боковые юбки и крышка багажного отсека. Два ребра на антикрыле, как утверждают в TopCar, являются отсылкой к логотипу ателье, на котором изображена акула.

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Российские тюнеры покрыли углеволокно лишь слоем прозрачного лака, чтобы оставить возможность полюбоваться структурой плетения карбоновых нитей. В общей сложности аэродинамический пакет Fury для McLaren 720S Spider состоит из 50 компонентов. В дополнение к украшению кузова автомобиля TopCar предлагает колёсные диски собственной разработки, обутые в шины 255/30 R20 спереди и 325/25 R21 сзади.

Интерьер суперкара предлагается украсить натуральной кожей чёрного и зелёного оттенков (под цвет кузова), а также нежной алькантарой. Первый экземпляр родстера с пакетом Fury не получил никаких доработок силового агрегата, однако в TopCar отмечают, что при желании могут увеличить мощность до значений порядка 800-900 лошадиных сил.