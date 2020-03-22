Кузов McLaren 720S Spider украсили углеродным волокном

Специалисты из российского тюнингового ателье TopCar щедро украсили британский родстер McLaren 720S Spider углеродным волокном. Комплект доработок под названием «Ярость» включает в себя широкий набор деталей, изготовленных из карбона: массивный передний сплиттер, новые воздухозаборники увеличенного размера, антикрыло из нескольких частей, крупный диффузор под задним бампером, боковые юбки и крышка багажного отсека. Два ребра на антикрыле, как утверждают в TopCar, являются отсылкой к логотипу ателье, на котором изображена акула.