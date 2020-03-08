McLaren выпустил суперкар цвета-хамелеон с кашемировым интерьером

Фирма McLaren выбрала GT в качестве демонстрации возможностей подразделения MSO. Похожую персонализацию можно заказать для любой модели британской компании, от GT до Elva, однако индивидуализация будет стоить дорого.

В августе прошлого года McLaren показал другой вариант изысканного оформления суперкара GT — для Конкурса элегантности гранд-турер украсили деталями из посеребренного углеволокна и предложили комбинированную отделку интерьера чёрно-белой кожей.