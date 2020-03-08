Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
8 марта, 11:11

McLaren выпустил суперкар цвета-хамелеон с кашемировым интерьером

McLaren GT Verdant Theme показал внутризаводские возможности персонализации

© McLaren
Сергей Ильин
Подразделение McLaren Special Operations (MSO) представило суперкар GT с особой трёхцветной переливающейся окраской кузова и специальной отделкой интерьера. Гранд-турер покрасили тремя оттенками зелёного, и за счёт особой технологии нанесения слоёв лака цвет воспринимается по-разному в зависимости от угла зрения и освещения.

Чтобы достичь эффекта цвета-хамелеон с плавным переходом от светло-зелёного тона к тёмно-зелёному, специалистам McLaren пришлось потратить на окраску кузова 430 часов. Для контраста снизу по периметру суперкара дизайнеры пустили салатовую линию и оформили в том же цвете тормозные суппорты. Колёсные диски, выхлопные патрубки и окантовка окон выполенены в чёрном цвете, а экстерьер лишён хромированных деталей.

>
Reload
1 / 6

Салон гранд-турера впервые на моделях McLaren отделан натуральным кашемиром, антрацитовой, тёмно- и лаврово-зелёной кожей. На подголовниках суперкара вышиты логотипы MSO, есть специальный декор, в том числе по-особому оформленная накладка на педали акселератора.

>
Reload
1 / 3

Технических отличий у GT в исполнении Verdant Theme и обычных гранд-туреров нет. За спинками кресел расположен 4,0-литровый 620-сильный (630 Нм) V8 с двойным наддувом. Трансмиссия — 7-ступенчатый преселективный «робот», привод — на заднюю ось. Разгон с места до 100 километров в час занимает 3,2 секунды, до 200 километров в час — 9 секунд.

McLaren GT Verdant Theme

Фирма McLaren выбрала GT в качестве демонстрации возможностей подразделения MSO. Похожую персонализацию можно заказать для любой модели британской компании, от GT до Elva, однако индивидуализация будет стоить дорого.

В августе прошлого года McLaren показал другой вариант изысканного оформления суперкара GT — для Конкурса элегантности гранд-турер украсили деталями из посеребренного углеволокна и предложили комбинированную отделку интерьера чёрно-белой кожей.