McLaren выпустил суперкар цвета-хамелеон с кашемировым интерьером

Чтобы достичь эффекта цвета-хамелеон с плавным переходом от светло-зелёного тона к тёмно-зелёному, специалистам McLaren пришлось потратить на окраску кузова 430 часов. Для контраста снизу по периметру суперкара дизайнеры пустили салатовую линию и оформили в том же цвете тормозные суппорты. Колёсные диски, выхлопные патрубки и окантовка окон выполенены в чёрном цвете, а экстерьер лишён хромированных деталей.
Салон гранд-турера впервые на моделях McLaren отделан натуральным кашемиром, антрацитовой, тёмно- и лаврово-зелёной кожей. На подголовниках суперкара вышиты логотипы MSO, есть специальный декор, в том числе по-особому оформленная накладка на педали акселератора.
Технических отличий у GT в исполнении Verdant Theme и обычных гранд-туреров нет. За спинками кресел расположен 4,0-литровый 620-сильный (630 Нм) V8 с двойным наддувом. Трансмиссия — 7-ступенчатый преселективный «робот», привод — на заднюю ось. Разгон с места до 100 километров в час занимает 3,2 секунды, до 200 километров в час — 9 секунд.
Фирма McLaren выбрала GT в качестве демонстрации возможностей подразделения MSO. Похожую персонализацию можно заказать для любой модели британской компании, от GT до Elva, однако индивидуализация будет стоить дорого.
В августе прошлого года McLaren показал другой вариант изысканного оформления суперкара GT — для Конкурса элегантности гранд-турер украсили деталями из посеребренного углеволокна и предложили комбинированную отделку интерьера чёрно-белой кожей.