McLaren предложил создать идеальный суперкар с помощью 4K-конфигуратора

Компания McLaren установила в собственных дилерских центрах цифровые панели с доступом к продвинутому 3D-конфигуратору. С его помощью можно получить доступ к стандартному оснащению суперкара 600LT и опциям от MSO, а также рассмотреть трехмерную модель машины в разрешении 4K.