На гонке Corsa Rally 2018 автомобилем управляла женщина

Пульс

Фото: McLaren вылетел с трассы, дважды перевернулся и загорелся. Все остались живы

Ed7418e08f373f582b0e6c5f1ec02b9edaf93d7a
15 мая 2018

Участница Corsa Rally 2018 не справилась с управлением и в одном из поворотов вылетела с дороги на своем McLaren 720S. Инцидент произошел в пустыне Мохаве недалеко от Лас-Вегаса, пишет GTspirit.

По словам владелицы суперкара, она слишком поздно сбросила скорость и потеряла контроль над машиной. McLaren вылетел с дороги и дважды перевернулся. Возникший следом за этим пожар удалось быстро локализовать. Пассажир отделался незначительными травмами, а водитель получил переломы ребер.

В основе суперкара McLaren 720S лежит углепластиковый монокок Monocage II и карбоновое шасси. Модель оснащается четырехлитровой твин-турбо «восьмеркой» мощностью 720 лошадиных сил и 770 Нм момента. Агрегат работает в паре с семиступенчатым «роботом» SSG.

1/2
2/2

С места до 100 километров в час 720S способен разгоняться за 2,9 секунды, до 200 — за 7,8 секунды. Максимальная скорость суперкара составляет 341 километр в час. При этом, чтобы полностью остановиться с 200 километров в час двухдверке необходимо 117 метров и 4,6 секунды.

Суперкар за пять баксов

Разбитые суперкары по цене «Соляриса». Или чашки кофе

Фото с сайта gtspirit.com
Теги:
McLaren720S
Новости по теме
21 ноября 2017
McLaren подготовит суперкар 720S для гонщиков-любителей
14 ноября 2017
Суперкар McLaren украсили словами Макларена, написанными золотой арабской вязью
18 августа 2017
McLaren подготовил суперкар с цветом от «Роллс-Ройса». Он очень розовый
4 августа 2017
Посмотрите, как собрать суперкар McLaren из 280 000 кубиков Lego