McLaren серьезно пострадал в ДТП на улице с ограничением 30 км/ч

В результате столкновения вся передняя часть суперкара получила сильные повреждения. У McLaren отвалился бампер, треснули фары, а также сильно помялся капот и передние крылья. Какие повреждения получил Golf не сообщается. Судя по фотографиям, немецкий хэтчбек как минимум лишился двух колесных колпаков.

McLaren 570S дебютировал в 2014 году. Заднеприводный суперкар оборудован 3,8-литровым турбированным V8 мощностью 570 лошадиных сил. В паре с агрегатом работает 7-диапазонный «робот». До «сотни» модель разгоняется за 3,2 секунды. Максимальная скорость – 328 километров в час. В настоящий момент стоимость McLaren 570S составляет 200 000 долларов (примерно 14 500 000 рублей по текущему курсу).