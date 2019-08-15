McLaren сделал суперкар GT ещё более роскошным

В отделке салона суперкара используется кожа двух цветов: белая Flux White и графитовая Satin Graphite. На подголовники кресел и пороги нанесены логотипы MSO, а вставка на руле и подрулевые лепестки выполнены из посеребренного углеволокна. Рисунок прострочки MSO Bespoke Geoform на сиденьях, дверных картах и подлокотнике вдохновлен геометрическим узором стеклянного навеса Британского музея. Для McLaren GT by MSO также предложена панорамная крыша с регулируемым уровнем прозрачности, специальные напольные коврики и брелок.