McLaren сделал суперкар GT ещё более роскошным

Колер MSO Defined Flux Silver разработали специально для McLaren GT by MSO. Он сочетается с графитовым MSO Bespoke Satin Graphite, нанесенным на боковые юбки, корпуса зеркал, передний сплиттер и задний бампер. Завершают облик купе GT тормозные суппорты цвета MSO Bespoke Satin Graphite Iron и набор MSO Bright Pack, в который вошли хромированная окантовка стекол, насадки на выхлопные патрубки из шлифованного титана и колеса Gloss Black Diamond Cut.
Выбор материалов обивки салона не ограничивается кожей. Для McLaren GT доступен кашемир и плетёная, устойчивая к порезам ткань SuperFabric с тонким слоем бронированных пластин.
В отделке салона суперкара используется кожа двух цветов: белая Flux White и графитовая Satin Graphite. На подголовники кресел и пороги нанесены логотипы MSO, а вставка на руле и подрулевые лепестки выполнены из посеребренного углеволокна. Рисунок прострочки MSO Bespoke Geoform на сиденьях, дверных картах и подлокотнике вдохновлен геометрическим узором стеклянного навеса Британского музея. Для McLaren GT by MSO также предложена панорамная крыша с регулируемым уровнем прозрачности, специальные напольные коврики и брелок.
В движение McLaren GT приводит 4,0-литровый V8, выдающий 620 сил и 630 Нм момента. В паре с ним работает семиступенчатый преселективный «робот» SSG. С места до «сотни» гранд-турер разгоняется за 3,2 секунды (как McLaren F1), до 200 — за девять секунд ровно. Максимальная скорость двухдверки составляет 326 километров в час.