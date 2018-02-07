800-сильный гиперкар McLaren, который нельзя купить, наберет 100 км/ч за 2,8 секунды

Компания McLaren распространила подробную информацию о гиперкаре Senna. Всего будет собрано 500 автомобилей – на ручную сборку каждой машины потребуется около 300 часов. Публичный дебют новинки состоится в начале марта на моторшоу в Женеве. Купе уже нельзя купить – все экземпляры распроданы по предзаказам.

Гиперкар, оснащенный 800-сильной твин-турбо «восьмеркой» объемом четыре литра и семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями, набирает «сотню» за 2,8 секунды. Двухсот километров в час купе достигает за 6,8 секунды. Дрэговую дистанцию в четверть мили (402 метра) Senna проедет за 9,9 секунды. Максимальная скорость – 340 километров в час.

Для сравнения, за такое же время 100 и 200 километров в час набирает 916-сильный гибрид McLaren P1. Однако его максимальная скорость будет на 10 километров в час больше, чем у Senna.

McLaren Senna – самый легкий дорожный автомобиль компании со времен модели F1. Гиперкар весит 1198 килограммов. Такого показателя удалось добиться за счет широкого применения углепластика в конструкции: например, каждое переднее крыло весит всего по 620 граммов, а массивное заднее антикрыло – 4,87 килограмма.

При этом антикрыло может выдерживать нагрузку в 100 раз большую, чем ее вес. Соотношение мощности к массе автомобиля составляет 668 лошадиных сил на тонну.

Помимо этого, купе оснащено активной гидравлической подвеской, активной аэродинамикой, выпускной системой из инконеля и титана, карбон-керамическими тормозами (на изготовление дисков, к слову, уходит семь месяцев), а также шинами Pirelli P Zero Trofeo R, с составом специально разработанным для этой модели.

В Великобритании McLaren Senna стоит 750 тысяч фунтов стерлингов (около 60 миллионов рублей).

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