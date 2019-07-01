McLaren Senna за миллион долларов сгорел во время Гран-При Австрии

Очевидцы успели заснять, как объятый дымом суперкар возвращается в боксы, а из-под кормы вырываются языки пламени. Представители McLaren в разговоре с журналистами заявили, что им известно о случившемся, однако отказались комментировать инцидент до тех пор, пока не будут обладать дополнительной информацией.
Another Senna that just caught fire in Austria 😶 pic.twitter.com/1scHjrXXZV— Earl Karanja (@Earlsimxx) 30 июня 2019 г.
Это уже вторая подобная авария для модели Senna. В январе 2019 года YouTube-блогер Salomondrin снял на видео, как горит его суперкар, купленный всего за 11 дней до этого. Водитель рассказал, что машина загорелась во время движения – огонь возник в моторном отсеке. Потушить пламя самостоятельно он не смог и вызвал пожарных.
McLaren Senna был выпущен ограниченной партией из 500 экземпляров стоимостью один миллион долларов каждый. В движение его приводит твин-турбо «восьмерка» мощностью 800 лошадиных сил, которая обеспечивает разгон с места до «сотни» за 2,8 секунды. Максимальная скорость автомобиля составляет 340 километров в час.