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11:14

McLaren Senna за миллион долларов сгорел во время Гран-При Австрии

Специалистам только предстоит выяснить, что послужило причиной пожара

В ходе гоночного уикенда Формулы-1 в Австрии на трассе «Ред Булл Ринга» загорелся суперкар McLaren Senna. Пожару предшествовал показательный заезд «Сенны», за рулем которого находился экс-пилот Формулы-1 Герхард Бергер.
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Очевидцы успели заснять, как объятый дымом суперкар возвращается в боксы, а из-под кормы вырываются языки пламени. Представители McLaren в разговоре с журналистами заявили, что им известно о случившемся, однако отказались комментировать инцидент до тех пор, пока не будут обладать дополнительной информацией.

Это уже вторая подобная авария для модели Senna. В январе 2019 года YouTube-блогер Salomondrin снял на видео, как горит его суперкар, купленный всего за 11 дней до этого. Водитель рассказал, что машина загорелась во время движения – огонь возник в моторном отсеке. Потушить пламя самостоятельно он не смог и вызвал пожарных.

McLaren Senna был выпущен ограниченной партией из 500 экземпляров стоимостью один миллион долларов каждый. В движение его приводит твин-турбо «восьмерка» мощностью 800 лошадиных сил, которая обеспечивает разгон с места до «сотни» за 2,8 секунды. Максимальная скорость автомобиля составляет 340 километров в час.

Источник: Twitter.com/Earlsimxx
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