McLaren Senna за миллион долларов сгорел во время Гран-При Австрии

Это уже вторая подобная авария для модели Senna. В январе 2019 года YouTube-блогер Salomondrin снял на видео, как горит его суперкар, купленный всего за 11 дней до этого. Водитель рассказал, что машина загорелась во время движения – огонь возник в моторном отсеке. Потушить пламя самостоятельно он не смог и вызвал пожарных.