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16:53

В одном из российских дворов произошел парковочный коллапс

Местные жители тратят уйму времени на то, чтобы выбраться из района

© facebook.com/ruvederko
В сообществе «Синие ведерки» в Facebook появилась фотография парковки во дворе многоэтажного дома в Путилково, Красногорский район Московской области. На снимке видно, что машины стоят плотными рядами, образуя узкую дорожку.

Автор публикации уверяет, что несмотря на ужасающую транспортную обстановку, квартиры в этом доме «раскупают как горячие пирожки», причем стоит жилплощадь немало – по пять миллионов за «однушку». Уже с раннего утра во дворе стоит пробка, а по вечерам многие автомобилисты из числа местных жителей не с первого раза находят свободное место, из-за чего им приходится «кружить» по двору.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», во дворе этих домов образуется «бордовая» пробка.

Летом этого года сообщалось, что у властей есть план по решению проблемы забитых парковок в Подмосковье. Тогда речь шла о строительстве девяти механизированных многоуровневых паркингов, которые работают по принципу пазла: автомобили будут стоять на специальных отдельных стеллажах, чтобы всегда была возможность извлечь любой из них.

Источник: Facebook.com/ruvederko