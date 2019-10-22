В одном из российских дворов произошел парковочный коллапс

Автор публикации уверяет, что несмотря на ужасающую транспортную обстановку, квартиры в этом доме «раскупают как горячие пирожки», причем стоит жилплощадь немало – по пять миллионов за «однушку». Уже с раннего утра во дворе стоит пробка, а по вечерам многие автомобилисты из числа местных жителей не с первого раза находят свободное место, из-за чего им приходится «кружить» по двору.