В Москве вводят новые правила парковки возле поликлиник

Пилотный проект запускают с целью сохранения свободных мест для посетителей медучреждений

С 31 июля 2023 года в Москве изменятся правила парковки возле нескольких поликлиник. На первом этапе нововведение коснется столичных медучреждений. Пациенты смогут на два часа бесплатно оставлять свои автомобили на специально отведенных зонах возле поликлиник. По мнению властей, этого времени достаточно, чтобы пройти необходимые обследования или посетить консультацию. После этого времени на парковке будет действовать повышенный тариф, который составит тысячу рублей в час.