В Москве вводят новые правила парковки возле поликлиник

В Москве вводят новые правила парковки возле поликлиникПилотный проект запускают с целью сохранения свободных мест для посетителей медучреждений
С 31 июля 2023 года в Москве изменятся правила парковки возле нескольких поликлиник. На первом этапе нововведение коснется столичных медучреждений. Пациенты смогут на два часа бесплатно оставлять свои автомобили на специально отведенных зонах возле поликлиник. По мнению властей, этого времени достаточно, чтобы пройти необходимые обследования или посетить консультацию. После этого времени на парковке будет действовать повышенный тариф, который составит тысячу рублей в час.
В настоящее время возле медицинский учреждений, расположенных в зоне платных парковок, предусмотрены бесплатные места для пациентов. Однако часто такие стоянки оказываются заняты сотрудниками соседних организаций, которые оставляют там свои автомобили на целый день. В связи с многочисленными жалобами жителей столичные власти решили изменить принцип работу таких парковок.
Во время пилотного проекта жители Москвы смогут на два часа оставить свои машины возле детских поликлиник в Проточном переулке и на улице Лестева, а также рядом со взрослым учреждением на Иерусалимской улице. В рамках нововведения на стоянках появятся 12 специальных мест, отмеченных синими информационными щитами. Спустя два часа стоимость парковки в таких зонах составит тысячу рублей в час.
В середине июля столичные власти решили демонтировать все городские паркоматы. Все с улиц уберут почти шесть сотен стационарных устройств.