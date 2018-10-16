Ателье Hennessey сделало самый быстрый внедорожник в мире

Видео Hennessey Performance

Однако для того, чтобы показать такие динамические характеристики компании пришлось не только доработать техническую начинку, но и установить специальные дрэговые шины Nitto 555R размерности 275/40. Также внедорожнику добавили систему, которая позволяет отключать полный привод нажатием кнопки в салоне, оставляя автомобиль заднеприводным.