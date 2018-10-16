Ателье Hennessey сделало самый быстрый внедорожник в мире

Внедорожник оснащается 6,2-литровой «восьмеркой» с фирменным механическим нагнетателем Hennessey, которая выдает 1218 лошадиных сил и 1354 Нм крутящего момента. Агрегат стандартного Jeep Grand Cherokee Trackhawk развивает 717 сил, позволяя автомобилю набирать 96 километров в час за 3,5 секунды.
После доработок Hennessey дрэговые четверть мили (402 метра) внедорожник проходит за 9,66 секунды. Его скорость в конце прямой составит 233 километра в час. Показатели базовой машины – 11,6 секунды и 185 километров в час соответственно.
Видео Hennessey Performance
Однако для того, чтобы показать такие динамические характеристики компании пришлось не только доработать техническую начинку, но и установить специальные дрэговые шины Nitto 555R размерности 275/40. Также внедорожнику добавили систему, которая позволяет отключать полный привод нажатием кнопки в салоне, оставляя автомобиль заднеприводным.
Всего планируется построить 24 таких автомобиля. Стоимость каждого – 179 тысяч долларов. У Hennessey для Jeep Grand Cherokee Trackhawk есть также программы доработок, увеличивающие отдачу мотора до 862 и 1027 сил.