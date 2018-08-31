Тест-пилот Koenigsegg на «Мазде» проехал Нюрбургринг быстрее BMW M5 и Lamborghini

Кроме того, были доработаны подрамники, установлены более мощные тормоза, гоночный выпуск, трековая подвеска, иная система охлаждения, 17-дюймовые колеса с трековыми (но допущенными до дорог общего пользования) шинами, облегченный маховик, новое сцепление и пятиступенчатая «механика» (вместо стандартной шестиступенчатой) со сближенными передаточными числами. Ограничитель оборотов поднят до 8000 оборотов, а мощность стокового мотора увеличена примерно на 30 сил.