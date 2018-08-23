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23 августа 16:47

«Калашников» разработал электросуперкар на базе Иж-Комби

Без подзарядки машина может проезжать 350 километров

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Концерн «Калашников» представил концептуальный электрокар под названием CV-1, который построен на базе ретрокузова автомобиля ИЖ-21252 «Комби». Премьера прототипа состоялась на выставке «Армия-2018».

Как говорят в компании, с помощью этого концепта «Калашников» тестирует собственную технологию электрического суперкара. В интервью агентству РИА Новости, представитель бренда заявил, что подобные разработки позволят «Калашникову» встать «в один ряд с мировыми производителями электрокаров, как, например, Tesla, и составить им конкуренцию».

Прототип оснащен силовой установкой номинальной мощностью 220 киловатт или 300 сил (пиковая – 500 киловатт или 680 сил) и комплектом батарей емкостью 90 киловатт-часов. Кроме того, для автомобиля подготовлен «революционный» инвертор: он весит 50 килограммов и выдает до 1,2 мегаватта.

Также в «Калашникове» создали собственную управляющую электронику силовой установки, включая систему модульного управления элементами питания, позволяющая достигать 2000А с контролем в режиме реального времени заряда и преразряда.

Запас хода такого автомобиля составляет 350 километров.

Ранее «Калашников» также показал компактный гражданский электрокар, способный без подзарядки проезжать до 150 километров, и гибридный багги.

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