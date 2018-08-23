«Калашников» разработал электросуперкар на базе Иж-Комби

Как говорят в компании, с помощью этого концепта «Калашников» тестирует собственную технологию электрического суперкара. В интервью агентству РИА Новости, представитель бренда заявил, что подобные разработки позволят «Калашникову» встать «в один ряд с мировыми производителями электрокаров, как, например, Tesla, и составить им конкуренцию».