Машина нового поколения получила версию Trophy

Пульс

Компания Renault представила самый мощный Megane

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19 июля 2018

Компания Renault представила Trophy-версию «заряженного» хэтчбека Megane RS нового поколения, подготовленную для трек-дней. Стандартным оснащением модели стало шасси версии Cup с более жесткими настройками подвески и механической блокировкой дифференциала.

[Компактные, легкие и мощные – кайфовые хот-хэтчи, которые можно купить новыми](https://motor.ru/selector/oldhothatch.htm)

Компактные, легкие и мощные – кайфовые хот-хэтчи, которые можно купить новыми

Renault Megane RS Trophy комплектуется 1,8-литровым турбомотором, который выдает 300 лошадиных сил и 420 Нм крутящего момента (400 Нм для машин с МКПП). Агрегат может работать в паре с механической коробкой передач или опциональным «роботом» с двумя сцеплениями.

С нуля до «сотни» хэтчбек разгонятся за 5,7 секунды (на 0,1 секунды быстрее базового Megane RS), максимальная скорость — 260 километров в час (вместо 255).

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В список оснащения хот-хэтча входят 19-дюймовые колесные диски с шинами Bridgestone Potenza S001 (с 2019 года будет доступна их облегченная версия, которая на два килограмма легче), биметаллические составные тормозные механизмы с суппортами Brembo, более жесткие амортизаторы, пружины и стабилизаторы.

Полноуправляемое шасси позаимствовано у обычного Megane RS. За дополнительную плату Trophy-версию хот-хэтча можно дооснастить спортивными креслами Recaro с отделкой из алькантары.

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Renault Megane RS нового поколения дебютировал во Франкфурте осенью прошлого года. Модель получила гидравлические ограничители хода сжатия в амортизаторах, систему записи телеметрии и систему выбора режимов работы управляющей электроники.

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