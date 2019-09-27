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19:00

Пикапы Ford научились буксировать 17-тонные прицепы

Ford F-Series Super Duty получил мотор V8, выдающий 1424 Нм крутящего момента

© Ford
Компания Ford раскрыла параметры обновленного турбодизеля V8 6.7 Power Stroke. Производительность силового агрегата выросла с 456 лошадиных сил и 1268 Нм крутящего момента до почти 482 лошадиных сил и 1424 Нм крутящего момента, что позволило установить новые рекорды сегмента по максимально допустимой массе буксируемого прицепа.

На выставке в Далласе компания Ford обнародовала тяговые возможности пикапов линейки Heavy Duty. Доработанный дизель позволяет Ford F-450 буксировать прицеп массой до 10 977 килограммов на обычной сцепке. С использованием седла типа Fifth wheel автопоезд сможет перевезти до 14 742 килограммов, а с использованием системы сцепки типа Gooseneck с опорой на кузов — до 16 783 килограммов. Фирма Ford подчеркивает, что указанные параметры являются рекордными для класса тяжелых пикапов.

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Обновленный мотор на «тяжелом топливе» сочетается с шести- или десятиступенчатым «автоматом» для версии F-250 и безальтернативной десятидиапазонной коробкой на модификациях F-350 и F-450.

Модернизированный восьмицилиндровый дизель позволил фирме Ford укрепить лидирующие позиции в сегменте по критериям мощности и крутящего момента. Мотор V8 6.6 Duramax ближайшего конкурента — Chevrolet Silverado HD — выдает 451 лошадиную силу и 1234 Нм крутящего момента, а отдача шестицилиндрового двигателя Cummins 6.7 на пикапах RAM не превышает 406 лошадиных сил и 1356 Нм.

Цены на обновленную линейку дизелей F-Series пока не объявлены. Продажи доработанных пикапов начнутся до конца года.