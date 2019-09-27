Пикапы Ford научились буксировать 17-тонные прицепы

Модернизированный восьмицилиндровый дизель позволил фирме Ford укрепить лидирующие позиции в сегменте по критериям мощности и крутящего момента. Мотор V8 6.6 Duramax ближайшего конкурента — Chevrolet Silverado HD — выдает 451 лошадиную силу и 1234 Нм крутящего момента, а отдача шестицилиндрового двигателя Cummins 6.7 на пикапах RAM не превышает 406 лошадиных сил и 1356 Нм.

Цены на обновленную линейку дизелей F-Series пока не объявлены. Продажи доработанных пикапов начнутся до конца года.