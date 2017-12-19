Ателье Overfinch анонсировало проект доработок версии SVAutobiography

Пульс

Британцы сделают из Range Rover самый роскошный внедорожник в мире

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19 декабря 2017

Британское ателье Overfinch планирует сделать «самый роскошный внедорожник в мире». Автомобиль будет построен на базе Range Rover SVAutobiography – на данный момент опубликованы лишь пара тизеров будущей новинки.

[Почему за Range Rover Velar пора занимать очередь: первый тест](https://motor.ru/testdrives/rrvelar.htm)

Почему за Range Rover Velar пора занимать очередь: первый тест

Судя по изображениям, внедорожник получит новый обвес кузова с карбоновыми элементами, увеличенными воздухозаборниками, иными «юбками», задним углепластиковым диффузором и четырьмя патрубками выпускной системы.

В салоне, как говорят в Overfinch, появятся подогреваемые подлокотники, а на втором ряду – регулируемые подставки для ног с массажем и обогревом. Также внедорожник получит более толстые стекла и улучшенную шумоизоляцию, мультимедийный комплекс с точкой доступа 4G Wi-Fi и возможностью управления системами машины при помощи смартфона.

Range Rover SVAutobiography – самый роскошный серийный внедорожник марки – представили в ноябре. После обновления модель получила задние двери с электроприводом, задние сиденья с массажем, холодильник в подлокотнике, столики с электроприводом и даже часы от швейцарской компании Zenith.

В России такая машина стоит от 11,7 миллиона рублей.

Кибергостиная

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