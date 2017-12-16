Редкий Nissan Skyline GT-R без пробега и в заводской пленке выставят на продажу

B январе следующего года на аукционе BHauction будет продан спорткар Nissan Skyline GT-R V-Spec II Nür образца 2002 года с пробегом всего десять километров. Автомобиль, сохранивший даже заводскую упаковку на креслах, выставят на торги, которые пройдут в рамках Токийского автосалона.

Выставленный на продажу автомобиль – модификация Nür, которая была выпущена ограниченным тиражом 1000 экземпляров. От стандартных машин она отличалась более жесткой заниженной подвеской, перенастроенной системой полного привода, дополнительными аэродинамическими элементами и карбоновым капотом, а также наличием секундомера и возможности отображения параметров боковых и продольных ускорений на центральном дисплее.

Спорткар комплектуется 2,6-литровым шестицилиндровым турбодвигателем мощностью 280 лошадиных сил и шестиступенчатой механической коробкой передач. Автомобиль способен разгоняться до 300 километров в час, как и размечено на спидометре.

Сколько планируется выручить за машину, не уточняется.