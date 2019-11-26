3500-сильный тягач с 24-цилиндровым мотором продали за 845 миллионов рублей

В салоне тягача установлены 24 прибора: спидометр, тахометр, множество несколько шкал давления, работы компрессоров. Над водителем — четыре дисплея, на которые выводится картина дороги перед машиной. В зоне отдыха установлен 40-дюймовый телевизор и 1500-ваттная аудиосистема.

В рамках Riyadh Auction and Salon также будут проданы Bentley 4 1/4 Litre Boattail Speedster 1938 года, BMW M1, Chevrolet Impala «Double Bubble» Custom, несколько классических американских масл-каров и вседорожный Ferrari 308 Dino GT4 «Safari» Coupe.