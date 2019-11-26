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18:21

3500-сильный тягач с 24-цилиндровым мотором продали за 845 миллионов рублей

На аукционе в Эр-Рияде пустили с молотка кастомный Thor 24

На торгах Worldwide Auctioneers в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде продали кастомный тягач Thor 24 с огромным 27,9-литровым двигателем. Покупатель заплатил за машину 13,2 миллиона долларов, что эквивалентно 845,22 миллиона рублей.

Необычный грузовик построил житель Южной Калифорнии Майк Харра. Прежде это был Peterbilt 359 Ultra Custom TT Crew Cab 1984 года, которому растянули раму и установили два спаренных двенадцатицилиндровых дизеля 12V-71 от компании Detroit Diesel. Моторы дополнили восемью компрессорами BDS 8-71, так что общее количество нагнетателей достигает двенадцати. Рабочий объем чудо-мотора — 27,9 литра. Длина приводного вала, раскручивающего компрессоры — больше двух с половиной метров.

На 2500 оборотах в минуту 24-цилиндровый дизель выдает 3471 лошадиную силу. Тяга передается на задний мост через четырехдиапазонную автоматическую коробку передач Allison HT740. На верхушке впускного коллектора установлены восемь баллонов с закисью азота, 24 выхлопных парубка позволяют двигателю нормально «дышать».

В салоне тягача установлены 24 прибора: спидометр, тахометр, множество несколько шкал давления, работы компрессоров. Над водителем — четыре дисплея, на которые выводится картина дороги перед машиной. В зоне отдыха установлен 40-дюймовый телевизор и 1500-ваттная аудиосистема.

В рамках Riyadh Auction and Salon также будут проданы Bentley 4 1/4 Litre Boattail Speedster 1938 года, BMW M1, Chevrolet Impala «Double Bubble» Custom, несколько классических американских масл-каров и вседорожный Ferrari 308 Dino GT4 «Safari» Coupe.