3500-сильный тягач с 24-цилиндровым мотором продали за 845 миллионов рублей

Необычный грузовик построил житель Южной Калифорнии Майк Харра. Прежде это был Peterbilt 359 Ultra Custom TT Crew Cab 1984 года, которому растянули раму и установили два спаренных двенадцатицилиндровых дизеля 12V-71 от компании Detroit Diesel. Моторы дополнили восемью компрессорами BDS 8-71, так что общее количество нагнетателей достигает двенадцати. Рабочий объем чудо-мотора — 27,9 литра. Длина приводного вала, раскручивающего компрессоры — больше двух с половиной метров.
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🚩 SOLD!!! 🚩 The world's greatest custom big-rig "THOR" sells for a record-destroying $13.2 million at our Live Auction in Riyadh, Saudi Arabia. . This truck boasts 3,974 HP, two V12 Detroit Diesel engines, twelve superchargers, custom chrome and aluminum, and a massive mural of Thor the Norse God of Thunder. . #GASR2019 #RIYADHSEASON
На 2500 оборотах в минуту 24-цилиндровый дизель выдает 3471 лошадиную силу. Тяга передается на задний мост через четырехдиапазонную автоматическую коробку передач Allison HT740. На верхушке впускного коллектора установлены восемь баллонов с закисью азота, 24 выхлопных парубка позволяют двигателю нормально «дышать».
В салоне тягача установлены 24 прибора: спидометр, тахометр, множество несколько шкал давления, работы компрессоров. Над водителем — четыре дисплея, на которые выводится картина дороги перед машиной. В зоне отдыха установлен 40-дюймовый телевизор и 1500-ваттная аудиосистема.
В рамках Riyadh Auction and Salon также будут проданы Bentley 4 1/4 Litre Boattail Speedster 1938 года, BMW M1, Chevrolet Impala «Double Bubble» Custom, несколько классических американских масл-каров и вседорожный Ferrari 308 Dino GT4 «Safari» Coupe.