Появились фотографии нового электрического кроссовера Chevrolet

Новинка построена на базе электрического хэтчбека Buick Velite 6 MAV EV. По одним данным, Menlo EV – аналог электрического Chevrolet Bolt с нулевым уровнем выбросов, по другим — Menlo разработан исключительно для рынка Поднебесной и технически отличается от электрокара для США. При этом Menlo EV и Bolt EUV могут получить схожий дизайн.
О кроссовере на снимках известно, что его приводит в движение электрическая силовая установка мощностью около 174 лошадиных сил, а максимальная скорость составляет 150 километров в час. При этом емкость аккумулятора и запас хода не приводятся.
Для сравнения, на американском рынке представлен электрический хэтчбек Bolt, который комплектуется 203-сильным электромотором и проезжает на одной зарядке 380 километров в час.