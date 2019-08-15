Появились фотографии нового электрического кроссовера Chevrolet

Новинка построена на базе электрического хэтчбека Buick Velite 6 MAV EV. По одним данным, Menlo EV – аналог электрического Chevrolet Bolt с нулевым уровнем выбросов, по другим — Menlo разработан исключительно для рынка Поднебесной и технически отличается от электрокара для США. При этом Menlo EV и Bolt EUV могут получить схожий дизайн.