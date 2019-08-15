Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
15:08

Появились фотографии нового электрического кроссовера Chevrolet

В Китае раскрыли подробности о модели Menlo EV

Chevrolet Menlo EV готовится к старту продаж в Китае: местный сертификационный орган опубликовал изображения электромобиля и некоторые характеристики. Ожидается, что премьера модели состоится в сентябре в рамках автовыставки в китайском Чэнду.

Новинка построена на базе электрического хэтчбека Buick Velite 6 MAV EV. По одним данным, Menlo EV – аналог электрического Chevrolet Bolt с нулевым уровнем выбросов, по другим — Menlo разработан исключительно для рынка Поднебесной и технически отличается от электрокара для США. При этом Menlo EV и Bolt EUV могут получить схожий дизайн.

>
Reload
1 / 3

О кроссовере на снимках известно, что его приводит в движение электрическая силовая установка мощностью около 174 лошадиных сил, а максимальная скорость составляет 150 километров в час. При этом емкость аккумулятора и запас хода не приводятся.

Для сравнения, на американском рынке представлен электрический хэтчбек Bolt, который комплектуется 203-сильным электромотором и проезжает на одной зарядке 380 километров в час.

Источник: Facebook.com/CarNewsChina