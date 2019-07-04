Mercedes показал 421-сильные хэтчбек и седан

Двигатель доступен для Mercedes-AMG A 45 и Mercedes-AMG CLA 45 в двух форсировках – 387 лошадиных сил и 480 Нм крутящего момента либо 421 сила и 500 Нм крутящего момента. Это двухлитровый 16-клапанный агрегат М139 с двухпоточным турбонагнетателем, двумя верхними распредвалами и электронноуправляемым водяным насосом. «Турбочетверка» сочетается с восьмиступенчатым преселективным «роботом» AMG Speedshift и полным приводом 4Matic+.
С 421-сильной установкой Mercedes-AMG A 45 набирает «сотню» за четыре секунды, а CLA 45 – за 4,1 секунды. Максимальная скорость у обеих моделей ограничена электроникой на отметке в 250 километров в час, однако за доплату ограничительно можно сдвинуть до 270 километров в час.
Для новинок предусмотрен дрифт-режим, который можно активировать, если отключить систему динамической стабилизации и взять переключение передач в свои руки. В этом случае тяга передается к задним колесам.
В числе других новшеств у Mercedes-AMG A 45 и Mercedes-AMG CLA 45 – специальная рулевая рейка с переменным передаточным отношением и двумя параметрическими кривыми характеристик. Стандартно оба автомобиля оснащаются подвеской с амплитудозависимыми амортизаторами, а в качестве опции доступна адаптивная AMG Ride Control с электронноуправляемыми амортизаторами.
Обе новинки поступят в продажу на европейском рынке уже осенью. Цены пока не объявлены, но, по предварительным данным, они стартуют от 60 тысяч евро (4,3 миллиона рублей).