Mercedes показал 421-сильные хэтчбек и седан

С 421-сильной установкой Mercedes-AMG A 45 набирает «сотню» за четыре секунды, а CLA 45 – за 4,1 секунды. Максимальная скорость у обеих моделей ограничена электроникой на отметке в 250 километров в час, однако за доплату ограничительно можно сдвинуть до 270 километров в час.