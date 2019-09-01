Хот-хэтч Mercedes-AMG A 35 «подтянулся» по динамике к BMW M140i

«Стоковый» Mercedes-AMG A 35 может похвастать мощностью в 306 лошадиных сил и крутящим моментом 400 Нм. На первом уровне форсировки Brabus повышает давление наддува и перепрограммирует блок управления двигателем, за счёт чего отдача повышается до 350 лошадиных сил и 460 Нм. Вторая ступень — доработка выхлопной системы, после которой 2,0-литровая «турбочетвёрка» выдаёт 365 сил и 486 Нм момента. Максимально форсированный A 35 разменивает первую «сотню» за 4,4 секунды — на 0,3 секунды быстрее «обычного» хэтчбека. Столько же тратит на стартовый рывок 0-100 километров в час пятидверная BMW M140i.
Тюнинг экстерьера ограничивается накладками на бампера, заменой заднего антикрыла и штатных колёс на диски Monoblock T Liquid Anthracite в сочетании с низкопрофильными шинами Pirelli P Zero размерностью 235/35 R19.
По желанию клиента Brabus может перешить салон кожей и алькантарой любого цвета или «разбавить» интерьер лёгкими фирменными штрихами — алюминиевыми накладками на педали, велюровыми ковриками и порогами с подсветкой.
Полный комплект тюнинга без учёта перешивки салона обойдётся в 8622 евро (около 630 тысяч рублей), однако элементы можно заказать по отдельности. Например, стильные диски оцениваются в 4046 евро (около 297 тысяч рублей), форсировка двигателя до 365 сил — в 3201 евро (около 235 тысяч рублей), а пакет интерьера — в 1375 евро (около 101 тысячи рублей).
Цены на хэтчбек Mercedes-AMG A35 в России начинаются с 3 милллионов 150 тысяч рублей. Первые клиенты получат хот-хэтчи в ближайшие недели.