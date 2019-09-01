Хот-хэтч Mercedes-AMG A 35 «подтянулся» по динамике к BMW M140i

Полный комплект тюнинга без учёта перешивки салона обойдётся в 8622 евро (около 630 тысяч рублей), однако элементы можно заказать по отдельности. Например, стильные диски оцениваются в 4046 евро (около 297 тысяч рублей), форсировка двигателя до 365 сил — в 3201 евро (около 235 тысяч рублей), а пакет интерьера — в 1375 евро (около 101 тысячи рублей).

Цены на хэтчбек Mercedes-AMG A35 в России начинаются с 3 милллионов 150 тысяч рублей. Первые клиенты получат хот-хэтчи в ближайшие недели.