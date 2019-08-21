Объявлены рублевые цены на самый доступный Mercedes-AMG

Стандартно версия для российского рынка укомплектована цифровой приборной панелью, 10-дюймовым экраном мультимедийной системы, климат-контролем, камерой заднего вида и светодиодными фарами. За доплату доступны пакет вспомогательных ассистентов (228 000 рублей), пакет оборудования для контроля над полосой движения (93 600 рублей), аэродинамический AMG-обвес (186 000 рублей), камера кругового обзора (160 800 рублей), AMG-кресла (268 800 рублей) и другие опции.

Поставки автомобиле дилерам начнутся осенью, а позже в продажу поступят седаны A 35 и CLA 35.