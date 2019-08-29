«Заряженный» Mercedes-Benz GLB стал самой медленной AMG-моделью

В основе компактного GLB лежит та же платформа, на которой базируются A-Class и GLA, а «фишкой» модели стали короткие свесы, угловатый кузов, опционный внедорожный пакет Off-Road Engineering и возможность установить третий ряд кресел. В отличие от другого семиместного автомобиля бренда, B-Class, для GLA практически сразу подтвердили AMG-версию – и незадолго до открытия Франкфуртского автосалона компания опубликовала изображения и подробности об этой модификации.

GLB 35 комплектуется форсированным до 306 лошадиных сил турбомотором M260 объемом два литра. Он сочетается с восьмиступенчатой коробкой AMG Speedshift DCT 8G и системой полного привода с электромеханической многодисковой муфтой подключения задних колес.