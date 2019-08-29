«Заряженный» Mercedes-Benz GLB стал самой медленной AMG-моделью

В основе компактного GLB лежит та же платформа, на которой базируются A-Class и GLA, а «фишкой» модели стали короткие свесы, угловатый кузов, опционный внедорожный пакет Off-Road Engineering и возможность установить третий ряд кресел. В отличие от другого семиместного автомобиля бренда, B-Class, для GLA практически сразу подтвердили AMG-версию – и незадолго до открытия Франкфуртского автосалона компания опубликовала изображения и подробности об этой модификации.
GLB 35 комплектуется форсированным до 306 лошадиных сил турбомотором M260 объемом два литра. Он сочетается с восьмиступенчатой коробкой AMG Speedshift DCT 8G и системой полного привода с электромеханической многодисковой муфтой подключения задних колес.
Новинка оказалась самой медленной моделью в арсенале AMG. От нуля до 100 километров в час кроссовер разгоняется за 5,2 секунды, в то время как хэтчбеку A 35 требуется на это 4,7 секунды, а седану и универсалу CLA 35 – 4,9 секунды. Максимальная скорость, как и всегда, ограничена на 250 километрах в час.
Внешне GLB от AMG можно отличить от обычной версии по другим бамперами и оформлению радиаторной решетки. Тормоза – с 350-миллиметровыми дисками спереди и 330-миллиметровыми сзади, а диски – 19- либо 20-дюймовые. В салоне установлен AMG-руль и кресла с развитой поддержкой. Опционально для модели можно заказать адаптивную подвеску.
По предварительным данным, цены на новинку будут начинаться от 55 тысяч евро, что значительно дороже стандартного GLB в Европе – от 37,7 тысячи евро (примерно 2,7 миллиона рублей). На европейский рынок кроссоверы поставляются с мексиканского завода Mercedes-Benz в Агуаскальентесе.