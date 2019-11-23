В Mercedes-Benz подтвердили скорый дебют AMG GT Black Series

Топ-менеджер Mercedes-AMG отказался говорить о датах выхода новинок, но дал понять, что производство обеих моделей должно стартовать до конца 2020 года. Майкл Кнеллер заявил, что GT Black Series отличится доработанным двигателем и шасси, улучшенной аэродинамикой и дебютирует «раньше, чем все думают».

Прототипы экстремального купе не раз попадали в объектив фотошпионов на Нюрбургринге. Инсайдеры утверждают, что топ-версия AMG GT получит форсированную свыше 650 лошадиных сил четырёхлитровую «битурбовосьмёрку» линейки M177/M178 и будет конкурировать с Porsche 911.2 GT2 RS.