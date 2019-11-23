В Mercedes-Benz подтвердили скорый дебют AMG GT Black Series

Топ-менеджер Mercedes-AMG отказался говорить о датах выхода новинок, но дал понять, что производство обеих моделей должно стартовать до конца 2020 года. Майкл Кнеллер заявил, что GT Black Series отличится доработанным двигателем и шасси, улучшенной аэродинамикой и дебютирует «раньше, чем все думают».
Прототипы экстремального купе не раз попадали в объектив фотошпионов на Нюрбургринге. Инсайдеры утверждают, что топ-версия AMG GT получит форсированную свыше 650 лошадиных сил четырёхлитровую «битурбовосьмёрку» линейки M177/M178 и будет конкурировать с Porsche 911.2 GT2 RS.
Концепт AMG GT 4-door мощностью 805 лошадиных сил
Линейка AMG Black Series — это самые мощные и быстрые модификации серийных машин марки. Последним автомобилем семейства в 2014 году был SLS AMG Black Series. Спорткар оснащали 6,2-литровым атмосферным V8 мощностью 631 лошадиную силу (635 Нм) и семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Сейчас в линейке «Мерседеса» версий Black Series нет.
Что касается гибридной версии четырёхдверного GT, то планируется, что новинка будет соперничать с 680-сильной Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid. Впервые концепт высокопроизводительного лифтбека был представлен в 2017 году — в качестве силовой установки был заявлен 805-сильный тандем в составе электромотора и бензинового V8.
Ожидается, что новое купе Mercedes-AMG GT 4-door станет первым подзаряжемым гибридом из Аффальтербаха. Не исключено, что новинка получит индекс «73».
В данный момент самой мощной и быстрой версией суперкара Mercedes-AMG GT является исполнение GT R Pro с двигателем V8 4.0 мощностью 585 лошадиных сил и крутящим моментом 700 Нм. Этот автомобиль проезжает Северную петлю Нюрбургринга за 7:04.632. Для сравнения время 700-сильного Porsche 911.2 GT2 RS — 6:47.25.